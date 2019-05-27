Капитан "Локомотива" Игорь Денисов покинул клуб

Полузащитник московского "Локомотива" Игорь Денисов, являющийся капитаном команды, принял решение завершить выступления за "железнодорожников". Руководство клуба и 35-летний футболист прекратили сотрудничество по соглашению сторон.

"Признателен "Локомотиву" за возможность играть в клубе, который ставит перед собой самые высокие цели... Сегодня наши пути расходятся, но время, проведенное в команде, всегда буду вспоминать с теплотой", – цитирует полузащитника официальный сайт "железнодорожников".

Напомним, что Денисов перешел в "Локомотив" в 2016 году. В составе клуба он стал чемпионом страны и двукратным обладателем Кубка России.