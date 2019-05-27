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Королевская семья Великобритании 6 минут назад

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27 мая 201919:41

Принцесса Евгения в полупрозрачном платье пошла по стопам Меган Маркл

twitter.com

По дерзким стопам "трудной невестки" — супруги принца Гарри, бывшей актрисы и фотомодели Меган Маркл решила пойти и внучка Елизаветы II принцесса Евгения, пишет Express.

На церемонии вручения наград в Букингемском дворце младшая дочь Эндрю, герцога Йоркского словно решила порвать с вековыми традициями королевского дресс-кода, которые предписывают избегать открытых плеч и тому подобных откровенных стилей.

Евгения попала в объективы фотокамер в полупрозрачном платье без рукавов и выше колен.

В последнее время британская пресса все чаще пишет о том, что молодые королевские особы стали пренебрегать правилами поведения, которые предписывались членами королевской семьи.

Так, в конце 2018-го Меган Маркл шокировала своих новообретенных родственников королевских кровей появлением на British Fashion Awards в слишком откровенном платье с оголенным плечом и с черным лаком на ногтях. При этом "черным маникюром" она поглаживала свой округлившийся живот.

Большой резонанс вызвала и состоявшаяся в начале осени прошлого года первая ЛГБТ-свадьба в истории королевского семейства: двоюродный брат Елизаветы II лорд Ивар Маунтбаттен вступил в брак со стюардом британской авиакомпании Джеймсом Койлом.

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