Неудобный вопрос: чиновник ответит и за избитого журналиста, и за погорельцев
До шести лет тюрьмы грозит хакасскому чиновнику за нападение на журналиста ВГТРК. Главу одного из районов Сергея Зайцева буквально взбесил стандартный вопрос журналиста Ивана Литомина, который пытался выяснить, почему десятки погорельцев уже четыре года вынуждены жить в нечеловеческих условиях. Вместо ответа Зайцев набросился на журналиста с кулаками. Отвечать ему теперь придется не только за рукоприкладство, но и, судя по всему, за равнодушие к проблемам местных жителей.
Первое интервью после нападения на журналиста федерального канала. Глава Ширинского района Сергей Зайцев спокоен и невозмутим. Говорит тихо и размеренно. Но журналисты все равно предпочли держаться от него подальше. На всякий случай.
- Я предпочитаю действовать по закону, а не по эмоциям.
Дать волю эмоциям чиновник позволил во время разговора со СМИ. Журналист правовой программы "Вести. Дежурная часть" пытался задать госслужащему простой вопрос, почему жители района, пострадавшие от природных пожаров четыре года назад, вынуждены до сих пор не жить, а существовать.
В апреле 2015 года в поселке Шира сгорела больше половины всех домов. 12 человек погибли. Многочисленные попытки договориться с властями о помощи ни к чему не привели.
- Пошел вон отсюда, щенок!
Ранее Сергей Зайцев заявил, что съемочная группа напугала его своим появлением. Дескать, корреспондент не предъявил служебного удостоверения и задавал неприятные вопросы. Но на записи хорошо видно, что корреспондент представляется, предъявляет удостоверение и после стука заходит в кабинет.
"Получается, что абсолютно любой житель мог оказаться в такой вот ситуации и получить вот от этого вот чиновника", — говорит Иван Литомин, корреспондент программы "Вести. Дежурная часть".
По факту избиения журналиста следователи возбудили уголовное дело. Зайцев уже в ближайшее время будет вызван на допрос.
"Он подозревается в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов с использованием своего служебного положения, соединенным с насилием над журналистом", — сообщила Юлия Арбузова, помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ по Республике Хакасия.
Глава, напавший на журналиста, уже был судим. В 2015 году Зайцева обвинили в халатности. Он не обеспечил необходимых мер противопожарной безопасности. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы, но чиновник попал под амнистию и вернулся к своим обязанностям. Судя по тому, как выглядит дом Серея Зайцева, он, в отличие от погорельцев, по халупам не ютится.
- А вы бы стали жить в таком доме?
- Некорректный вопрос.
- Некорректный, ну, наверное, потому что у вас-то дом хороший.
- Вы какого черта себя приехали? Давайте отсюда!
В российском Союзе журналистов пообещали изучить обстоятельства случившегося.
"Я думаю, что он в любом случае понесет наказание, и это станет примером для других чиновников. Они должны понимать, как правильно вести себя с представителями СМИ", — считает Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России.
Реакция пошла на всех уровнях. Действия главы, избившего журналиста, осудили в Совете Федерации и Госдуме.
"Я считаю, что это безобразие — человек, который не может отвечать на простые вопросы", — заявил Алексей Пушков, член Совета Федерации РФ.
"Так нельзя вести себя с журналистами", — уверен Леонид Левин, председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, фракция "Справедливая Россия".
После резонанса в СМИ главу Ширинского района Сергея Зайцева исключили из партии "Единая Россия". Ранее в Генеральном совете извинились за нападение на журналиста.
"Хотел бы напомнить, что любой чиновник, тем более член партии "Единая Россия", обязан отвечать на любые, пусть даже малоприятные или неудобные вопросы", — объяснил Евгений Ревенко, депутат Госдумы РФ, заместитель секретаря генерального совета партии "Единая Россия".
В ближайшее время Зайцеву придется дать показания не только по поводу нападения на журналиста, но и о том, почему погорельцы до сих пор не получили помощь.
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