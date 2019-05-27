Коломойский предрекает Украине дефолт, а партия Зеленского выбирает логотип

Олигарх Коломойский написал свой сценарий для Украины — он предложил президенту объявить дефолт. Словно нарочно это было сделано перед встречей Зеленского с делегацией МВФ. Пока администрация нового президента ищет место для переезда, его партия "Слуга народа" объявила набор кандидатов в депутаты и нашла для себя новый образ — велосипедиста с булавой.

Украина на пороге экономической пропасти. Олигарх Коломойский в интервью Financial Times призвал президента Зеленского объявить дефолт. Тем более, что США и ЕС, дал понять предприниматель, лишь используют Украину для того, чтобы навредить России.

"Мы должны относиться к нашим кредиторам так же, как Греция. Вот пример для Украины. Если Зеленский будет слушать Запад и не будет принимать собственных решений, то в конце концов он станет, как Порошенко. У него будет тот же уровень поддержки — 5-15% поддержки вместо 73%", — считает Игорь Коломойский.

После громких заявлений вся Украина гадает, сколько будет стоить гривна.

"Я думаю, что гривна будет за 200, будет полное обнищание населения. А потом с ноля начнем подыматься. Но кто выживет с этого ноля? Вы и так уже опустили нас ниже плинтуса", — говорит Вадим Рабинович, лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

И все это — накануне встречи Зеленского с миссией МВФ. Почитатели таланта актера Зеленского, судя по всему, уже пересмотрели фрагмент сериала "Слуга народа", где такая встреча заканчивается демаршем. Но теперь это не кино, а личный экзамен для Зеленского.

Еще одна проверка на способность народного президента принимать сложные решения — сегодняшний бунт в одесской колонии. Почти 500 заключенных пытались захватить административное здание, взяли заложников и совершили поджог.

Для нового президента борьба с коррупцией — это как раз козырь накануне фактически стартовавшей парламентской гонки. Уже известно, что президентскую партию "Слуга народа" возглавил советник Зеленского Разумков. Определились и с логотипом: человек на велосипеде с символом президентской власти в руке.

"К сожалению, когда партия приходит в парламент, она далеко не всегда выполняет обещания избирателям. Надеюсь, мы поломаем ситуацию", — рассказывает Дмитрий Разумков, председатель партии "Слуга народа".

С уходящей Радой у Зеленского публичная пикировка. Новый президент призвал депутатов не использовать трибуну для личного пиара. Особый акцент — на уничтожении легитимности Рады. Эти слова явно задели спикера.

"К сожалению, президент не может еще почувствовать ответственность и осознать, что он не роль играет, а глава большого европейского государства", — отвечает Андрей Парубий, председатель Верховной Рады с 2016 года по май 2019 года.

30 мая Рада намерена рассмотреть вопрос об отставке премьера Гройсмана и кабинета министров. По опросам сейчас впереди с существенным отрывом идет партия Зеленского. Но оппозиция уверена, что новый парламент карманным не будет.

"Чем раньше мы изберем новый парламент, тем лучше. Появится орган, который будет формировать новое правительство. Появится орган, который будет контролировать не только исполнительную власть, но и самого президента", — говорит Виктор Медведчук, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

Экс-президент Порошенко тоже включился в парламентскую гонку. День города — повод напомнить о себе. Поздравив горожан, он отправился на открытие нового Хрустального моста. Там же братья Кличко личным примером убеждали собравшихся в надежности конструкции. Но уже вскоре стало известно, что стекло, из которого состоит прозрачный пол, треснуло. Опасную площадку оцепили.

"Я думаю, если кто-то сможет зафиксировать вандалов, которые разрушают то, что мы делаем, можно будет говорить и про премии, чтобы каждый из киевлян тоже охранял объекты, которые мы вводим в эксплуатацию", — заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Разрушение моста оказалось плохим предзнаменованием для Порошенко — сегодня он стал фигурантом уже четвертого уголовного дела. Буксуют и инициативы экс-президента, в том числе скандальный закон о языке. Так, газета "Сегодня" — крупнейшая на Украине — заявила о нерентабельности выпуска тиража на украинском, изданию приходится печатать его за свой счет.