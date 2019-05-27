Самолеты "Аэрофлота" задерживают в Париже для проверки

В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".

По словам представителя "Аэрофлота", полиция Франции вместе с сотрудниками авиакомпании проверяют воздушные суда, багаж и пассажиров рейсов, прибывающих в Париж из Шереметьево.

Пассажиры рейса SU 2462 уже покинули досмотровую зону аэропорта, самолет допущен к полетам. По требованию парижских властей в настоящее время ведется проверка рейса SU 2458, прибывшего в Париж в 17:05.

В "Аэрофлоте" добавили, что обратные рейсы SU 2463 и SU 2459 по направлению из Парижа в Москву вылетели с задержкой.