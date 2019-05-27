Roland Garros. Звонарева потерпела поражение на старте турнира

Российская теннисистка Вера Звонарева в первом круге Открытого чемпионата Франции в двух сетах за один час 35 минут проиграла представительнице Испании Алене Большовой – 4:6, 2:6.

Россиянка ни разу не подала навылет, допустила четыре двойных ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух, а у Большовой, занимающей 137-е место в рейтинге WTA, один эйс, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

Таким образом, Большова вышла во второй круг турнира, где ей будет противостоять теннисистка из Румынии Сорана-Михаэла Кырстя, одержавшая волевую победу на старте турнира над Кайю Юван (5:7, 6:4, 7:5) из Словении.