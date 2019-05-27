Александр Овечкин: только бронза, но играли правильно

На завершившемся в Словакии чемпионате мире по хоккею с шайбой сборная России завоевала бронзовые медали. Нападающий российской национальной командой Александр Овечкин подвел итоги мирового первенства.

"Матч с Чехией? Игра была вязкой. Мы знали, что в первом периоде чехи сыграют от обороны, – приводит слова Овечкина пресс-служба ФХР. – Забили нам два гола и встали. Потом мы забили. Но гол есть гол. Ну а в третьем периоде уже Вася (Андрей Василевский, — прим. Ред) все сделал".

"Все играли на команду и результат. Только бронза, но ничего не поделаешь. Если брать всю команду, то мы сыграли хорошо. Финнам проиграли 0:1, соответственно все четыре звена сыграли неудовлетворительно. В остальном, я считаю, все играли правильно, по системе. Где-то не хватило хладнокровия, паузы", – подытожил нападающий сборной России.

Напомним, золотые медали чемпионата мира завоевала сборная Финляндии, обыгравшая в финале команду Канада со счетом 3:1.