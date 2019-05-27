В совет директоров МТС может войти экс-глава президентской администрации

В совет директоров ПАО "Мобильные телесистемы" выдвинуты три новых кандидата. В их числе советник президента РФ на общественных началах, бывший глава администрации президента Валентин Юмашев (он также является советником аппарата гендиректора ООО "Миллхаус" — компании, которая управляет активами Романа Абрамовича).

Кроме того, акционеры также предложили войти в состав совета директоров заместителю председателя совета директоров ПАО АФК "Система" Феликсу Евтушенкову и члену совета директоров Polyus Gold International Limited Антониу Антониосу Теодосиу, передает "Интерфакс".

Годовое собрание акционеров, на котором должен быть утвержден новый состав директоров ПАО "Мобильные телесистемы", должно состояться 27 июня.