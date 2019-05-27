Новости Общество

Все видео этой рубрики
27 мая 201921:42

В совет директоров МТС может войти экс-глава президентской администрации

Владимир Смирнов/ТАСС

В совет директоров ПАО "Мобильные телесистемы" выдвинуты три новых кандидата. В их числе советник президента РФ на общественных началах, бывший глава администрации президента Валентин Юмашев (он также является советником аппарата гендиректора ООО "Миллхаус" — компании, которая управляет активами Романа Абрамовича).

Кроме того, акционеры также предложили войти в состав совета директоров заместителю председателя совета директоров ПАО АФК "Система" Феликсу Евтушенкову и члену совета директоров Polyus Gold International Limited Антониу Антониосу Теодосиу, передает "Интерфакс".

Годовое собрание акционеров, на котором должен быть утвержден новый состав директоров ПАО "Мобильные телесистемы", должно состояться 27 июня.

Сейчас

20:35

Самолеты "Аэрофлота" задерживают в Париже для проверки

19:21

Израильский парламент распустит сам себя

18:38

Суд арестовал сына экс-сенатора, сбившего гаишника

17:34

Австрийский парламент больше не доверяет правительству

16:57

В Финском заливе серфер попал под "Метеор"

15:07

При нападении на редакцию ставропольской газеты "Родина" ранены четверо

14:55

На Северном речном вокзале "поцеловались" два теплохода

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Самолеты "Аэрофлота" задерживают в Париже для проверки

Самолеты "Аэрофлота" задерживают в Париже для проверки

2 часа назад
Зеленский проверил, как кормят украинских военнослужащих на передовой в Донбассе

Зеленский проверил, как кормят украинских военнослужащих на передовой в Донбассе

50 минут назад
Неудобный вопрос: чиновник ответит и за избитого журналиста, и за погорельцев

Неудобный вопрос: чиновник ответит и за избитого журналиста, и за погорельцев

1 час назад
Отмена внутрисетевого роуминга: все входящие бесплатно

Отмена внутрисетевого роуминга: все входящие бесплатно

2 часа назад
Суд арестовал сына экс-сенатора, сбившего гаишника

Суд арестовал сына экс-сенатора, сбившего гаишника

4 часа назад
"Рожа убитая": внук Шукшина подозревает мать своего сына в наркомании

"Рожа убитая": внук Шукшина подозревает мать своего сына в наркомании

4 часа назад
"Родину" - за Сталина! Журналистов ставропольской газеты порезали за отказ напечатать статью

"Родину" - за Сталина! Журналистов ставропольской газеты порезали за отказ напечатать статью

6 часов назад
В ракету-носитель "Союз" попала молния

В ракету-носитель "Союз" попала молния

9 часов назад
В Лионе задержана мать причастного к взрыву

В Лионе задержана мать причастного к взрыву

8 часов назад
10 компаний, которые заменяют людей роботами

10 компаний, которые заменяют людей роботами

11 часов назад
Австрийский парламент больше не доверяет канцлеру и правительству

Австрийский парламент больше не доверяет канцлеру и правительству

5 часов назад
При въезде в Китай туристов из России попросят показывать переписку в мобильном

При въезде в Китай туристов из России попросят показывать переписку в мобильном

5 часов назад
Освидетельствование дважды в год: Минобороны ужесточит прохождение призывниками медкомиссии

Освидетельствование дважды в год: Минобороны ужесточит прохождение призывниками медкомиссии

13 часов назад
Горы, море и экстрим: новый проект крымских "Вестей"

Горы, море и экстрим: новый проект крымских "Вестей"

8 часов назад
Нужна помощь: Диане Запольской требуется специальный ортез

Нужна помощь: Диане Запольской требуется специальный ортез

14 часов назад
Эксперты рассказали, где за рубежом лучше покупать квартиру для сдачи в аренду

Эксперты рассказали, где за рубежом лучше покупать квартиру для сдачи в аренду

26.05.2019 11:00
Новый фильм Федора Бондарчука "Вторжение": премьера трейлера и постера

Новый фильм Федора Бондарчука "Вторжение": премьера трейлера и постера

23.05.2019 12:55
Израиль ударил по Сирии в ответ на обстрел своего истребителя

Израиль ударил по Сирии в ответ на обстрел своего истребителя

29 минут назад
Женщину, бросившую сына, допросили в полиции

Женщину, бросившую сына, допросили в полиции

44 минуты назад
Центристы потеряли в Европарламенте лидирующие позиции

Центристы потеряли в Европарламенте лидирующие позиции

1 час назад
В совет директоров МТС может войти экс-глава президентской администрации

В совет директоров МТС может войти экс-глава президентской администрации

1 час назад
Тимати устроил в Минобороны модный показ "Черной звезды"

Тимати устроил в Минобороны модный показ "Черной звезды"

3 часа назад
В сахалинском поселке из кранов потекла вода с червями

В сахалинском поселке из кранов потекла вода с червями

4 часа назад
Строительный кран рухнул на жилые дома в Перми

Строительный кран рухнул на жилые дома в Перми

4 часа назад
В Москве резко подорожало ОСАГО

В Москве резко подорожало ОСАГО

5 часов назад
Эффективная защита: доисторический щит из коры удивил историков

Эффективная защита: доисторический щит из коры удивил историков

5 часов назад
iPhone смогут воспроизводить звук на двух Bluetooth-устройствах одновременно

iPhone смогут воспроизводить звук на двух Bluetooth-устройствах одновременно

5 часов назад
В Финском заливе серфер попал под "Метеор"

В Финском заливе серфер попал под "Метеор"

5 часов назад
Лидия Федосеева-Шукшина развенчала сплетни о старшей дочери и первом разводе

Лидия Федосеева-Шукшина развенчала сплетни о старшей дочери и первом разводе

6 часов назад
Коллекторы запугивают коммунальных должников гробами

Коллекторы запугивают коммунальных должников гробами

6 часов назад
"Чернобыль": что американцы наврали в сериале

"Чернобыль": что американцы наврали в сериале

6 часов назад
Обнаружены грибы, добывающие из почвы золото

Обнаружены грибы, добывающие из почвы золото

6 часов назад
"Машина времени" проехала полвека

"Машина времени" проехала полвека

6 часов назад
На берегу Москвы-реки нашли череп

На берегу Москвы-реки нашли череп

7 часов назад
Россиянам рассказали, когда могут снести многоэтажку

Россиянам рассказали, когда могут снести многоэтажку

7 часов назад
Тяжелого ударного "Охотника" впервые покажут на "Армии-2019"

Тяжелого ударного "Охотника" впервые покажут на "Армии-2019"

7 часов назад
Момент нападения на врачей скорой помощи в Чувашии попал на видео

Момент нападения на врачей скорой помощи в Чувашии попал на видео

7 часов назад
Лувр временно закрыт: сотрудники протестуют из-за высокого наплыва посетителей

Лувр временно закрыт: сотрудники протестуют из-за высокого наплыва посетителей

7 часов назад
Машина волейболиста Волкова со следами крови найдена в Санкт-Петербурге

Машина волейболиста Волкова со следами крови найдена в Санкт-Петербурге

7 часов назад
На Северном речном вокзале в Москве "поцеловались" два теплохода

На Северном речном вокзале в Москве "поцеловались" два теплохода

7 часов назад
Новый четвероногий робот может взять на буксир самолёт

Новый четвероногий робот может взять на буксир самолёт

7 часов назад
Все "улики" против Huawei собрали в одной публикации

Все "улики" против Huawei собрали в одной публикации

7 часов назад
Одесса: пятерых зачинщиков бунта вывезли за пределы колонии

Одесса: пятерых зачинщиков бунта вывезли за пределы колонии

8 часов назад
Американские военные хотят купить российские патроны

Американские военные хотят купить российские патроны

8 часов назад
"Мультимир" пройдет в четвертый раз на ВДНХ

"Мультимир" пройдет в четвертый раз на ВДНХ

8 часов назад
Представьте себе: воображение способно менять мировосприятие

Представьте себе: воображение способно менять мировосприятие

10 часов назад
Рособрнадзор: утечек на момент старта ЕГЭ не было

Рособрнадзор: утечек на момент старта ЕГЭ не было

10 часов назад
Какие изменения ждут россиян с 1 июня

Какие изменения ждут россиян с 1 июня

11 часов назад
Создатели "Смешариков" снимут свой сериал про эмоции

Создатели "Смешариков" снимут свой сериал про эмоции

11 часов назад