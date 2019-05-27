27 мая 201921:45
"Химки" обыграли УНИКС и вышли вперед в полуфинальной серии Единой лиги
В третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ подмосковные "Химки" на домашней площадке обыграли казанский УНИКС со счетом 91:64 (25:16, 18:12, 27:22, 21:14).
У победителей встречи самым результативными стали Алексей Швед (25 очков + 10 передач), Андрей Зубков (14), Малкольм Томас (13), Джордан Мики (13), Антонио Крокер (12) и Янис Тимма (10), а у гостей больше всех набрали Эрик Макколлум (23), Джамар Смит (20), Мелвин Эджим (18) и Рэймар Морган (16).
Первые две игры завершились одной победой УНИКСа (96:91) и одной викторией "Химок" (103:98). Таким образом, счет в серии до трех побед стал 2:1 в пользу подмосковной команды. Следующий матч состоится в среду, 29 мая и пройдет также в Подмосковье.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Резня в ставропольской газете
- Австрийский парламент больше не доверяет канцлеру и правительству
- В Хакасии чиновник напал на журналиста
- Суд арестовал сына экс-сенатора, сбившего гаишника
- В ракету-носитель "Союз" ударила молния
Самое читаемое
-
В Москву идет аномальная жара
- Министра уволили после выступления детского ансамбля
- Радикалы из Астрахани планировали устроить в России переворот
- Китай нашел оружие для борьбы с США
- На границе с Россией задержан финн с шестью яйцами
Телеканал "Россия"
-
Премьера трейлера и постера фильма Федора Бондарчука "Вторжение"
- "Удивительные люди" – 2019. Кастинг!
- Травля Яны Поплавской: сказочный старт и жестокая реальность Красной Шапочки
- "Cибирские мышки": жертвы фотографа-извращенца прерывают молчание
Вести.Экономика
-
Почему 2019 год так похож на предыдущий и стоит ли ждать обвала?
- 10 компаний, которые заменяют людей роботами
- Сможет ли отставка Мэй спасти фунт?
- Ведущие мировые экономисты о грядущем кризисе и способах его избежать
- Коломойский призывает отказаться от помощи МВФ
Вести.Hi-tech
-
В Huawei рассказали, когда заменят Android и Windows
- Amazon работает над считывателем эмоций
- Российские учёные оживили Джоконду
- Сверхприватный браузер Tor теперь есть на Android
- Honor 20: всё о новом "доступном флагмане"
Авто.Вести.Ru
-
Премьера Renault Arkana для России: цены, детали, первые впечатления
- Камеры научатся "вычислять" водителей-лишенцев
- Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра
- Skoda Superb впервые отправилась на бездорожье
- Skoda наконец-то показала обновленный Superb
Недвижимость
-
В какой стране лучше купить квартиру, чтобы сдать ее в аренду
- Дачи продают втрое дешевле заявленной цены
- Мужчина искупался в яме, не выдержав отсутствия горячей воды
- Россияне рассказали об идеальных соседях
- Найдены квартиры по цене подержанной машины
- Пенсионера оштрафовали за отремонтированную дорогу
Вести.Медицина
-
Правда или миф: тренировки на пустой желудок сжигают больше жира
- Целоваться может быть опасно: объясняют ученые
- Есть вопрос: правда ли микроволновка увеличивает риск рака
- Почему недосып вредит сердцу
- Конъюктивит вместо сифилиса, метеоризм вместо беременности и другие ошибки врачей
Вести в 20.00
-
Побил журналиста: сколько лет дадут грозному чиновнику
- Зеленского просят оставить сцену
- Уходя от погони, сбил инспектора
Вести-Москва
-
Быстро и с комфортом: Собянин открыл ТПУ в районе центра "Сколково"
- Мертвая петля, бочка и авиагонки: на фестиваль "Небо" съехались лучшие воздушные асы
- На одном из самых загруженных участков Садового кольца поменяли схему движения
- Стадион "Динамо" принял первый матч после 10-летней реконструкции
- Красная ветка станет длиннее на пять станций: "Ольховая" почти готова
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Физики сгенерировали под водой самый громкий звук в истории
- Выявлены новые потенциально опасные последствия космических полётов
- Учёные выяснили, что влияет на желание завести собаку
- Российские учёные создали прибор для борьбы с бессонницей
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Не наказуемо? Почему отпустили бросившую ребенка в поликлинике мать
- Быть начеку! Как обезопасить банковские карты от мошенников
- Попавшую в столичную больницу с укусами девочку отправят в соцучреждение
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Задержан избивший пенсионерку в храме москвич
Сегодня
Суд арестовал сына экс-сенатора, сбившего гаишника
4 часа назад
В ракету-носитель "Союз" попала молния
9 часов назад
В Лионе задержана мать причастного к взрыву
8 часов назад
10 компаний, которые заменяют людей роботами
11 часов назад
Горы, море и экстрим: новый проект крымских "Вестей"
8 часов назад
Нужна помощь: Диане Запольской требуется специальный ортез
14 часов назад
Женщину, бросившую сына, допросили в полиции
44 минуты назад
Строительный кран рухнул на жилые дома в Перми
4 часа назад
В Москве резко подорожало ОСАГО
5 часов назад
В Финском заливе серфер попал под "Метеор"
5 часов назад
Коллекторы запугивают коммунальных должников гробами
6 часов назад
"Чернобыль": что американцы наврали в сериале
6 часов назад
Обнаружены грибы, добывающие из почвы золото
6 часов назад
"Машина времени" проехала полвека
6 часов назад
На берегу Москвы-реки нашли череп
7 часов назад
Россиянам рассказали, когда могут снести многоэтажку
7 часов назад
Новый четвероногий робот может взять на буксир самолёт
7 часов назад
Все "улики" против Huawei собрали в одной публикации
7 часов назад
Американские военные хотят купить российские патроны
8 часов назад
"Мультимир" пройдет в четвертый раз на ВДНХ
8 часов назад
Представьте себе: воображение способно менять мировосприятие
10 часов назад
Рособрнадзор: утечек на момент старта ЕГЭ не было
10 часов назад
Какие изменения ждут россиян с 1 июня
11 часов назад
Создатели "Смешариков" снимут свой сериал про эмоции
11 часов назад