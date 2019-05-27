Тема:
Допинг-скандалы 1 час назад
27 мая 201922:55
Российская гимнастка дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил
Всероссийская федерация художественной гимнастики дисквалифицировала победительницу чемпионата мира и Европы в групповых упражнениях Александру Семенову на два года за нарушение антидопинговых правил.
Как сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства РУСАДА, организация приняла решение дисквалифицировать спортсменку за нарушение п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 12 ноября 2018 года.
Напомним, Семенова – чемпионка мира 2014 года, двукратная чемпионка Европы 2014 года в многоборье и упражнениях с тремя мячами и двумя лентами, а также обладательница серебряных медалей европейского первенства в финалах с булавами.
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