В Вашингтоне праздничный день омрачен стрельбой

На юго-востоке Вашингтона в результате стрельбы, открытой неизвестным, шесть человек, в том числе, подросток, получили ранения. Угрозы жизням пострадавших нет. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиск злоумышленника, скрывшегося с места преступления на автомобиле.

В понедельник, 27 мая, в США отмечается федеральный праздник — День поминовения, напоминает ТАСС. В столицу страны в этот день съезжаются десятки тысяч туристов, чтобы посмотреть на парад, который проходит по одной из главных улиц Вашингтона. В шествии принимают участие несколько десятков военных и гражданских оркестров, а также военно-исторические клубы. В День поминовения миллионы жителей страны возлагают цветы на могилы павших и к военным мемориалам.