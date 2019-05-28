Римас Куртинайтис: в победу над УНИКСом все вложили сердце

В третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ "Химки" на домашней площадке обыграли казанский УНИКС со счетом 91:64. Главный тренер подмосковной команды Римас Куртинайтис поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

"Прежде всего хочу поблагодарить зрителей, которые заполнили зал и очень нам помогли. Мы их слышали, они хорошо болели, это наш шестой игрок. Сердечное им спасибо за такую поддержку, – приводит слова Куртинайтиса пресс-служба "Химок". – Также хотел бы поблагодарить команду за самоотдачу. В эту победу сегодня все вложили сердце, что обычно требуют тренеры от игроков. Можно и проиграть, но на площадке ты должен выложиться и отдать все силы, что мы и сделали".

"Мы спокойно контролировали игру, 90% бросков были хорошими и, как следствие, такой хороший процент попаданий трехочковых. Команду всегда убивает, когда соперник забивает столько трехочковых. Не хотел бы никого выделять, все сыграли хорошо, все внесли свой вклад в победу, однако это уже история, пусть и приятная", – подытожил Куртинайтис.

Напомним, первые две игры завершились одной победой УНИКСа (96:91) и одной викторией "Химок" (103:98). Таким образом, счет в серии до трех побед стал 2:1 в пользу подмосковной команды. Следующий матч состоится в среду, 29 мая и пройдет также в Подмосковье.