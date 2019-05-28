Напавшие на врачей скорой помощи пьяные молодчики предстанут перед судом
В Новочебоксарске задержали четверых жителей, которые напали на бригаду скорой помощи. Всё произошло в воскресенье в одном из дворов, куда врачи приехали на вызов. Полиция проводит проверку.
Эти кадры нападения на врача скорой помощи снял видеорегистратор. На видео хорошо видно, как компания шатающихся, очевидно нетрезвых молодых людей, разговаривают с человеком в медицинской форме. После чего один из мужчин решает применить силу. Получив отпор, компания дебоширов не успокаивается и начинает буквально избивать врача.
Инцидент произошел вечером 26 мая в одном из дворов города Новочебоксарска. Известно, что на место врачи приехали по вызову. Одному из попавших в драку жителей требовалась медицинская помощь. Но потасовку изрядно выпившие юноши заканчивать не собирались. В итоге на помощь фельдшеру пришел его коллега. Разгневанная компания даже попыталась разбить стекло скорой помощи, а заметив, что их снимает видеорегистратор, стала использовать нецензурную лексику.
Сразу после сообщения о драке на место приехала уже полиция. Молодых людей задержали и доставили в отдел. Как выяснилось, всем участникам драки от 18 до 26 лет. И у каждого уже есть судимость.
Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела. В Министерстве здравоохранения Чувашской области заявили: пострадавшего санитара осмотрели и отправили на амбулаторное лечение.
Но подобные столкновения врачей неотложки с агрессивными людьми случается нередко. Пьяные или просто неадекватные люди порой не только отнимают драгоценное время, но и мешают исполнять медикам их прямые обязанности.
Сейчас четверо дебоширов будут проходить по статье "Мелкое хулиганство". По ней им грозит штраф и арест на срок до пятнадцати суток. Однако если следователи установят, что хулиганы мешали работе скорой помощи, наказания может стать значительно серьезнее.
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