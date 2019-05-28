"Эйбар" выкупил у "Барселоны" права на защитника Кукурелью

Испанский футбольный клуб "Эйбар" выкупил у "Барселоны" права на левого защитника Марка Кукурелью. Сделка по 20-летнему футболисту обошлась "оружейникам" в два миллиона евро.

Кукурелья является воспитанником "сине-гранатовых", он перешел в "Эйбар" на правах аренды в последний день лета 2018 года. В составе испанской команды в минувшем сезоне принял участие в 33 играх во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

El Eibar hace efectiva la opción de compra de Marc Cucurella. El futbolista ha jugado esta temporada en calidad de cedido del @FCBarcelona

👉https://t.co/TcSOQJW1lf pic.twitter.com/diRygy1lGL — SD Eibar (@SDEibar) 27 мая 2019 г.

Как сообщает авторитетный немецкий портал transfermarkt.de, "Эйбар" за права на защитника заплатил два миллиона евро, при этом его стоимость оценивается в десять миллионов евро. По данным испанских СМИ, "Барселона" включила в соглашение футболиста пункт о праве обратного выкупа за четыре миллиона евро.