"Унион" обыграл "Штутгарт" и впервые вышел в бундеслигу

В рамках ответного стыкового матча за право играть в бундеслиге берлинский "Унион" сыграл вничью со "Штутгартом" (0:0) и впервые в своей истории пробился в элитный дивизион чемпионата Германии.

Первая игра, которая проходила в Штутгарте, завершилась также вничью, но со счетом 2:2. "Унион" завоевал право выступать в бундеслиге благодаря голам, забитым на поле соперника.

Стоит отметить, что "Унион" стал пятой столичной командой за всю историю бундеслиги. Ранее там выступали "Герта", "Теннис-Боруссия", "Блау-Вайсс" и "Тасмания 1900".

Напомним, ранее путевки в высший дивизион Германии на сезон-2019/20 завоевали "Кельн" и "Падеборн", занявшие первое и второе место во второй бундеслиге соответственно, они заняли места "Ганновера" и "Нюрнберга", которые стали 17-м и 18-м в бундеслиге.