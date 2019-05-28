ЧП в Японии: неизвестный напал с ножом на школьников

В одном из парков японского города Кавасаки вооруженный ножом злоумышленник совершил нападение на посетителей. В результате ЧП ранения получили десять школьников и пятеро взрослых. Три человека, в том числе, один ребенок, погибли.

Трагический инцидент произошел в тот момент, когда группа учащихся младших классов направлялась через парк в школу, передает ТАСС. Злоумышленник, которого уже задержали сотрудники полиции, также получил тяжелое ножевое ранение. По имеющимся данным, он мог его себе сам.