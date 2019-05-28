Чемпионский парад сборной Финляндии собрал 50 тысяч болельщиков

В финале чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная Финляндии обыграла команду Канады (3:1) и завоевала золотые медали турнира. В понедельник, 27 мая финские хоккеисты вернулись на родину, где их встретили порядка 50 тысяч болельщиков.

В ожидании хоккеистов сборной столичный парк Кайсаниеми в Хельсинки посетили 40 тысяч человек. Финские хоккеисты от аэропорта отправились в парк через центр города на открытом автобусе. К тому моменту, как спортсмены прибыли в Кайсаниеми, количество болельщиков увеличилось до 50 тысяч.

Также к празднованию присоединился президент Финляндии Саули Ниинисте, который тоже вышел на сцену и поделился впечатлениями.