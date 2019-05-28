Димитрис Прифтис: "Химки" заслужили победу

В третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ УНИКС на выезде проиграл "Химкам" со счетом 64:91. Главный тренер казанской команды Димитрис Прифтис поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

"О такой игре много не скажешь. Поздравляю "Химки", они заслужили эту победу. Они играли очень хорошо и показали стабильность в атаке во всех трех матчах, – приводит слова Прифтиса пресс-служба Единой лиги ВТБ. – Самое плохое, что этот матч мы проиграли в самом начале: мы не сопротивлялись, проиграли много единоборств и не смогли навязать сопернику борьбу, как в двух предыдущих играх".

Напомним, первые две игры завершились одной победой УНИКСа (96:91) и одной викторией "Химок" (103:98). Таким образом, счет в серии до трех побед стал 2:1 в пользу подмосковной команды. Следующий матч состоится в среду, 29 мая и пройдет также в Подмосковье.