Экс-полузащитник "Динамо" Матье Вальбуэна перешел в "Олимпиакос"

Бывший полузащитник сборной Франции и московского "Динамо" Матье Вальбуэна продолжит карьеру в "Олимпиакосе". Условия соглашения 34-летнего хавбека с греческим клубом не разглашаются.

Вальбуэна присоединится к "Олимпиакосу" 1 июля бесплатно – на правах свободного агента, когда его текущий контракт с "Фенербахче" подойдет к концу. В минувшем сезоне полузащитник в составе турецкой команды принял участие в 31-й игре во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал восемь результативных передач.

Μέλος της ερυθρόλευκης οικογένειας του Ολυμπιακού ο Ματιέ Βαλμπουενά! / @MathieuVal8 is now a member of the Olympiacos family! 🔴⚪💪🏻#olympiacos #welcome #family #MathieuValbuena #WelcomeMathieu pic.twitter.com/uhpGNcRqZz