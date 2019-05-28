Экс-полузащитник "Динамо" Матье Вальбуэна перешел в "Олимпиакос"

Бывший полузащитник сборной Франции и московского "Динамо" Матье Вальбуэна продолжит карьеру в "Олимпиакосе". Условия соглашения 34-летнего хавбека с греческим клубом не разглашаются.

Вальбуэна присоединится к "Олимпиакосу" 1 июля бесплатно – на правах свободного агента, когда его текущий контракт с "Фенербахче" подойдет к концу. В минувшем сезоне полузащитник в составе турецкой команды принял участие в 31-й игре во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал восемь результативных передач.

Напомним, российским болельщикам Матье известен по выступлениям за московское "Динамо". До переезда в Россию он играл за "Марсель", а после возвращения на родину за "Лион". Также на его счету 52 игры и восемь голов за сборную Франции.