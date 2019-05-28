Полиция Австралии перехватила крупную партию наркотиков

В порту Сиднея сотрудники австралийской полиции обнаружили более 300 килограммов кокаина и 230 килограммов метамфетамина, спрятанных в партии прибывшего из Испании шампуня. Стоимость перехваченной партии наркотиков оценивается не менее чем в 97 миллионов долларов США.

В ходе проведенной операции были также проведены обыски в связанных с данной поставкой складских помещениях, где также была обнаружена партия наркотиков, но небольшая, передает ТАСС. В рамках расследования данного дела арестован 33-летний мужчина, которому будут предъявлены обвинения в хранении наркотических средств.