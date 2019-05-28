Кубок Стэнли. "Бостон" одержал волевую победу над "Сент-Луисом" на старте финальной серии

В первом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Бостон" на домашнем льду одержал волевую победу над "Сент-Луисом" – 4:2. Гости по ходу встречи вели в счете 2:0, но сохранить преимущество не смогли.

У победителей голами отметились Коннор Клифтон (23-я минута), Чарли Макэвой (33), Шон Курали (46) и Брэд Маршан (59), а у "блюзменов" отличились Брэйден Шенн (8) и Владимир Тарасенко (22), для которого эта шайба стала девятой в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 1:0 в пользу "Брюинз". Второй матч противостояния состоится в четверг, 30 мая и пройдет также на льду арены "TD Гарден" в Бостоне.