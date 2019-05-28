Президент Австрии намерен сформировать переходное правительство в течение недели

Себастьян Курц станет канцлером, который продержался на посту рекордно короткий срок в истории Австрии. Примерно полтора года, а точнее 525 дней. Во вторник президент Александр Ван дер Беллен обещает отправить правительство во главе с Курцем в отставку.

Вотум недоверия вынесли накануне – из-за громкого скандала с вице-канцлером Штрахе и распада правящей коалиции. Себастьян Курц заявил, что намерен вернуться на пост уже в сентябре – по итогам досрочных парламентских выборов. А пока его место займет министр финансов и действующий вице-канцлер – Хартвиг Лёгер.

Президент Австрии собирается сформировать переходное правительство в течение недели, добавляет телеканал "Россия 24". "Ради блага страны нам нужно прийти к определённому консенсусу. Причём, ещё до того, как будет сформировано переходное правительство. Нельзя допустить нового проявления недоверия — как это случилось вчера. Поэтому я призываю все стороны активно участвовать в поиске решения проблемы. Надеюсь, формирование переходного правительства займёт не больше недели", — заявил Александр Ван дер Беллен, президент Австрии.