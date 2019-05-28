Евроскептики Британии празднуют победу на выборах

В Великобритании партия "Брекзит" во главе с евроскептиком Найджелом Фараджем празднует победу на выборах в Европарламент. Окончательные итоги показали: партия набрала более 30 процентов голосов и получила 29 мандатов из 73ёх, положенных Британии.

Правящие консерваторы показали наихудший результат за свою историю, отмечает телеканал "Россия 24". Их поддержали около девяти процентов избирателей. Консервативная партия переживает и внутренний кризис. После отставки премьера Терезы Мэй – уже десять человек заявили о том, что будут претендовать на пост. Трое из них намерены осуществить выход Соединённого Королевства из ЕС в октябре.

Это, по словам главы британского МИДа и кандидата в премьеры Джереми Ханта, спровоцирует новые всеобщие выборы и станет, "политическим самоубийством" для правящей партии, которая неизбежно проиграет.