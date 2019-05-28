28 мая 201906:04
Украинский политолог констатировал очевидные факты: санкциями Россию прижать не удалось
То ли есть санкции против России, то ли нет. Схему, по которой Старый свет ведёт бизнес с Москвой, проанализировал украинский политик. В эфире местного канала Дмитрий Спивак заявил, что ограничения, введённые ЕС, по факту не работают. Отношения активно развиваются. Франция, например, строит в России автозавод, а Германия участвует в проекте "Северный поток-2".
Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд вообще предложил возвращать отношения с Москвой в прежнее русло, напоминает телеканал "Россия 24". Спивак резюмировал: санкции номинальны и экономике России не угрожают. И предупредил нового президента Украины: тенденции могут скоро измениться, и пора бы назначить новую команду дипломатов.
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