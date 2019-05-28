Мадуро обвинил Штаты в топливном давлении на Венесуэлу

Президент Венесуэлы заявил, что по вине США несколько судов не смогли доставить в республику топливо и продовольствие. По словам Николаса Мадуро, Соединенные Штаты оказывают давление на другие страны и грозят им санкциями, если правительства решат оказать помощь Венесуэле.

На прошлой неделе, как сообщил Мадуро, жертвой саботажа стали более десятка кораблей с бензином и продуктами: якобы судам даже не дали выйти из портов.

Отношения между Каракасом и Вашингтоном обострились до предела в январе, когда американские власти попытались устроить в Венесуэле госпереворот, напоминает телеканал "Россия 24". В Белом доме не исключают возможности военного вмешательства в дела Каракаса.