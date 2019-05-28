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28 мая 201906:15

Гитанас Науседа декларировал прагматичный подход в отношениях с Россией

Гитанас Науседа декларировал прагматичный подход в отношениях с Россией

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа расставил акценты во внешней политике. Его высказывания приводит агентство "Спутник".

Политик не обещает, что отношение к России изменится, поскольку Вильнюс якобы не должен предавать своих партнеров на Украине. Ранее Науседа подчеркивал, что жесткая риторика в контактах с Москвой не нужна, а требуется "прагматичный подход".

А вот с Белоруссией он предлагает улучшить отношения, хоть и считает, что хорошие соседи не должны бояться критиковать. Первый же зарубежный визит, указывает "Россия 24", Науседа желал бы совершить в Польшу.

Экономист Науседа победил во втором туре президентских выборов в Литве в воскресенье. Он набрал вдвое больше голосов, чем Ингрида Шимоните, бывший министр финансов.

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