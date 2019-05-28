В Татарстане отметили новоселье социальные очередники

В Набережных Челнах развивают программы социального жилья. Накануне ключи от квартир вручили жильцам социального ипотечного дома. В новостройку переехали также ветераны, многодетные семьи, дети-сироты и врачи, получившие специальные гранты.

Новосёлов лично поздравил президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает телеканал "Россия 24". Он осмотрел одну из квартир, чтобы убедиться в качестве работы. Квартиры оборудованы сантехникой, датчиками пожаротушения, счетчиками воды, газа и электричества. По словам Минниханова, строительство домов и инфраструктуры по программе социальной ипотеки будет в Татарстане продолжено.