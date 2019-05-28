Покушавшегося на президента Бразилии признали невменяемым

Мужчина, устроивший покушение на действующего президента Бразилии Жаира Болсонару, избежит уголовной ответственности. Суд признал его невменяемым. Психиатр утверждает, что у нападавшего по фамилии ди Оливейра – есть патология, он был не в состоянии осознать последствия своих действий. Как только решение суда вступит в силу, 40-летнего мужчину направят на принудительное лечение.

В сентябре – в ходе встречи Жаира Болсонару с избирателями – Оливейра нанёс политику ножевое ранение, якобы из личных мотивов. Болсонару провёл в больнице около месяца и перенёс две операции, напоминает телеканал "Россия 24".