Геннадий Зюганов посетил мини-футбол

Подмосковный Климовск в эти дни принимает игры финальной серии Суперлиги чемпионата России по мини-футболу. Первые матчи прошли накануне.

Серию встреч до пяти побед провели команды "КПРФ" и "Тюмень". Основное время завершилось с равным счётом — 5:5. Победу определил овертайм и точный удар Артёма Ниязова. КПРФ пока лидирует.

Возможно, помогла мощная поддержка одноимённой партии, отмечает телеканал "Россия 24". На трибунах за "красных" болел лидер коммунистов — Геннадий Зюганов. Ещё одна серия — пять матчей до трёх побед — пройдёт сегодня вечером.