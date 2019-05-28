В Иркутске выпал снег

В Иркутске снова наступила зима. Правда, на один день. Сегодня ночью там выпал снег, но уже к утру в некоторых частях города прекратился и почти растаял.

Местные жители успели заполнить соцсети фотографиями и видео. Шутливо называют май — "баловником". Мокрый снег полностью прекратится уже во вторник, а вот непогода сохранится еще на несколько дней. Синоптики обещают заморозки до минус трёх градусов, дожди и грозы, сообщает телеканал "Россия 24".