Плаза о предстоящем матче с ЦСКА: мы либо сорвемся, либо начнем восхождение

В третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ петербургский "Зенит" на домашнем паркете сыграет московским ЦСКА. Главный тренер "сине-бело-голубых" Джоан Плаза поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с армейцами.

"Когда ты оказываешься перед серьезным вызовом, ты должен поделить его на составляющие и решать задачи постепенно. Если мы говорим о трех победах, которые нужны, чтобы пройти дальше, это можно сравнить с большой непокоренной горой, – приводит слова Плазы пресс-служба "Зенита". – Я сказал ребятам, что мы должны сфокусироваться на одной игре, которая может стать первым шагом на пути к вершине этой самой горы. Мы либо сорвемся, либо начнем восхождение".

Плаза сообщил, что обратился к баскетболистам с просьбой получить удовольствие от предстоящей игры: "мне не в чем было упрекнуть их в прошлой игре, и я не смогу бросить камень в их огород, если они покажут такую же игру, вне зависимости от результата".

Напомним, первые два матча серии завершились двумя победами ЦСКА. Третья встреча противостояния состоится во вторник, 28 мая и пройдет в Санкт-Петербурге, начало – в 19:30 по московскому времени.