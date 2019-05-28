Даниил Квят: седьмое место – прекрасный результат для гонки в Монако

Российский пилот итальянской команды Toro Rosso Даниил Квят подвел итоги гонки Гран-при Монако, по итогам которой он занял седьмое место, опередив партнера по команде Александера Албона на одну позицию.

"В начале гонки я стал легкой добычей для соперников, – приводит слова Квята F1News.ru. – Гасли имел возможность лучше затормозить на внешнем радиусе, в то время как я находился внутри и не мог ничего изменить: кто-то должен был приподнять ногу перед поворотом, и это вызвало цепную реакцию. Однако я все равно очень рад – мы сильно провели гонку".

Квят сообщил, что седьмое место – это прекрасный результат для гонки в Монако, а также заявил, что командная работа во время заезда была потрясающей, что и позволило заработать столько очков.

Напомним, победителем гонки стал британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон. Вторым финишировал Макс Ферстаппен из Red Bull, но из-за штрафа голландец опустился на четвертую строчку, пустив вперед Себастьяна Феттеля (Ferrari) и Валттери Боттаса (Mercedes), которые в итоговом протоке заняли второе и третье место соответственно.