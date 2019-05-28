В Красноярском крае медведь забрел на детскую площадку

В поселке городского типа Северо-Енисейск Красноярского края на улицах города был замечен крупный медведь, которых, по свидетельствам местных жителей, забрел на детскую площадку.

Как сообщили в краевом главке МВД России, на место выехали сотрудники полиции и охотовед, которые сначала пытались с помощью спецсредств отогнать хищника в лес, но медведь на шум не реагировал и бросился в сторону людей, сообщает РИА Новости. Правоохранителям пришлось применить оружие и обезвредить опасное животное.