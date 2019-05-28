Австрийский кризис: Курц уходит, но обещает вернуться

Политический кризис в Австрии: Себастьян Курц станет канцлером, который продержался на посту рекордно короткий срок в истории страны. Всего 525 дней. Почему его правительство отправляют в отставку? И что сам Курц говорит о своей дальнейшей политической карьере?

Как только становится известно о решении в парламенте, перед резиденцией федерального канцлера собирается митинг.

"Мы сегодня празднуем то, что правительства больше нет. Мы протестовали почти год и сегодня просто счастливый день для нас", — говорит одна из протестующих.

"Сердцем я — левая, и то, что они делали последние полтора года в правительстве, было ужасно", — считает другая.



Это протестующие, прежде всего, от правой Партии свободы, которую Курц взял в правительство. А сегодня правые выступили за вынесение вотума недоверия единым фронтом с оппозиционными социал-демократами. На двоих у партий 103 депутатских кресла. Этого более чем достаточно в парламенте, где всего 183 места. Но к двум крупным силам присоединилась и небольшая партия Jetzt ("Сейчас"), близкая к зеленым. Они добавили еще 7 голосов. Но несмотря на неминуемую отставку, которую должен объявить теперь президент, глава Народной партии расстроенным не выглядит.

"В последние дни все, что говорят в ходе своих предвыборных кампаний Партия свободы и социал-демократы, – это "Курц должен уйти!" Это единственная программа этих двух партий. И все, что я хочу сказать: я должен вас разочаровать. Я все еще здесь!", — заявил Курц.

Федеральный канцлер смог обернуть так называемый Ибица-гейт во благо, как минимум, своему рейтингу. Еще во время формирования правительства он был недоволен коалицией с правой Партией свободы. Скандал позволил Курцу выдавить из коалиции неудобного партнера, а заодно дистанцироваться и представить себя скорее жертвой срежисированного компромата.

"Канцлер наказал всю Партию свободы из-за неправильных действий двух человек, которые понесли ответственность. Он попытался использовать сложный для его партнера по коалиции момент, чтобы усилить свою власть. Именно такой была реакция канцлера. Ему и его советникам было важно получить под свой контроль министерство внутренних дел", — подчеркнул Герберт Кикль, депутат Национального совета Австрии (Австрийская партия свободы).

Отправляя в отставку министров, которые представляют партию свободы, Курц не мог не знать какова будет реакция. Уже понятно, что уходит молодой политик ненадолго. И об этом говорят, прежде всего, результаты выборов в Европарламент. Скандал совсем не навредил рейтингу Народной партии. Наоборот, она показала свой лучший результат в истории (больше 35 процентов), не оставив никаких шансов социал-демократам, которые набрали 24 процента.

Теперь расчет Народной партии выиграть и будущие парламентские выборы с таким перевесом, который позволит Курцу возглавить правительств коалиции лишь с малыми партиями. Внеочередные выборы должны состояться в сентябре.

Теперь предстоит сформировать так называемый "кабинет экспертов" — техническое правительство. Уже и известно имя вероятного и.о. канцлера. Опытный политик из Народной партии Франц Фишлер уже занимал высокопоставленные должности как в правительстве Австрии, так и в ЕС.

Параллельно власти планируют все-таки провести расследование. Ответственность за организацию встречи с подставной русскоязычной девушкой взял на себя австрийский адвокат Рамин Мирфахрай. А в редакции немецких изданий видео прислала якобы немецкая арт-группа "Центр политической красоты", которая перекупила запись. Но вот кто был заказчиком — по-прежнему неизвестно.

Какая бы сила ни стояла за подготовкой провокации, ясно что цели удалось достичь. Всего за 10 дней с момента публикации видео Австрия лишилась правительства. Здание на Баухаус платц, 2, где находится резиденция федерального канцлера, Себастьян Курц вынужден будет покинуть как минимум до сентября.