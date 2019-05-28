5 лет ЕАЭС. Медведев рассказал, как заходить на крупные рынки

Евразийский экономический союз в эти дни празднует пятилетие. Главная цель создания ЕАЭС — повышение уровня жизни населения и экономический рост. О первостепенных задачах интеграции, о роли цифровой экономики и о том, как решаются споры между странами союза, в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 24" рассказал председатель правительства России Дмитрий Медведев.

"Для России это тоже не в меньшей степени возможность беспрепятственно присутствовать на рынках других стран Союза, то есть в Казахстане, Белоруссии, Армении и Киргизии. Это совместное интеграционные проекты, это решение больших интеграционных задач".

По словам Медведева, заинтересованность во взаимодействии с ЕАЭС уже проявляют 100 стран. В настоящее время ведутся переговоры с очень важными международными игроками — это и Сингапур, и Израиль, и Индия, и целый ряд других стран. Он напомнил, что ЕАЭС — это единый рынок на 180 с лишним миллионов потребителей.

"Мы уходим с единой позиции, и мы понимаем, что у нас у всех одинаковые представления о том, как заходить на крупные рынки. Тот же самый китайский рынок. Это гораздо лучше, нежели каждый, если будет вести эти переговоры в отдельности, и в результате получит худшие условия", — сказал премьер.

Он напомнил, что соглашение о свободной торговле уже действует между ЕАЭС и Вьетнамом, подписаны документы с Ираном и Китаем. По его оценке, "двусторонняя торговля и торговля с третьими странами за счет возникновения союза очень выиграла".

"Плоды интеграции налицо и я уверен, что эффект от интеграционного союза должен быть еще выше. И мы этим обязательно будем заниматься с нашими партнерами", — заверил Медведев.

Полную версию интервью с премьер-министром Дмитрием Медведевым смотрите на канале "Россия 24" после 11 часов по московскому времени.