Оркестр Musica Viva и Александр Рудин исполнят сочинения Гайдна в Доме музыки
Московский камерный оркестр Musica Viva под руководством Александра Рудина выступит с заключительной программой абонемента "Парижские" симфонии и концерты Гайдна" в Камерном зале Московского международного Дома музыки 6 июня. Прозвучат две последние "Парижские" симфонии и Второй виолончельный концерт Гайдна. Александр Рудин по традиции выступит сразу в двух амплуа – в качестве дирижера и солиста.
Известного виолончелиста, пианиста и дирижера Александра Рудина называют авторитетным специалистом по творчеству Гайдна. Маэстро всегда уделял этому автору особое внимание, посвятил ему множество неординарных программ и не раз признавался в любви к его сочинениям. Со своим оркестром Musica Viva Александр Рудин завершает в Доме музыки свой уникальный монографический абонемент, посвященный творчеству Гайдна. В заключительной программе представлены две последние "Парижские" симфонии и Второй виолончельный концерт Гайдна, написанный двумя годами ранее для виртуоза Антонина Крафта, служившего, как и сам композитор, в капелле князя Эстерхази.
В 80-е годы XVIII века в Париже имя Йозефа Гайдна было хорошо известно каждому: его музыка исполнялась повсеместно, а издатели с нетерпением ждали новые произведения мастера. В 1784 году Гайдн получил заказ на шесть симфоний для парижского предприятия под названием "Концерты Олимпийской ложи" (Concerts de la Loge Olympique) и в течение двух лет трудился над ним. Итогом работы стали шесть симфоний №№82-87, впоследствии названные "Парижскими". Они прозвучали в столице Франции в 1786 году, а после триумфальной премьеры были изданы не только в Париже, но и в Лондоне и Вене. В этих симфониях, оказавшихся последним крупным циклом Гайдна перед 12-ю "Лондонскими", композитор предстал на пике мастерства – как художник, осознанно предпочитающий простоту и ясность выражения, охотно использующий народную песенно-танцевальную мелодику и не забывающий о своем фирменном юморе и богатстве контрастов.
Концерт состоится 6 июня в 19:00 в Камерном зале ММДМ.
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