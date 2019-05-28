Хоккеиста сборной России Кузнецова заподозрили в употреблении наркотиков

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Евгений Кузнецов подозревается в употреблении наркотиков. В одной из соцсетей появилось видео с участием российского хоккеиста, который разговаривает по телефону, а рядом с ним на столе рассыпан белый порошок.

Пресс-служба "столичных" уже сообщила, что клубом начата проверка по данному факту. Сам игрок отрицает употребление наркотиков и даже готов пройти соответствующую медицинскую процедуру.

"Я не всегда имею отношение к тому, что происходит рядом со мной. Никогда не употреблял наркотики и не собираюсь увлекаться этим", – приводит слова Кузнецова "Спорт-экспресс".

Также он заявил, что видео было сделано летом 2018 года в Вегасе после победы "Вашингтона" в Кубке Стэнли. Хоккеист зашел в номер гостиницы к знакомым, но, увидев непонятные вещества на столе, вскоре покинул помещение.

Напомним, что Кузнецов в составе сборной России стал бронзовым призером чемпионата мира в Братиславе.