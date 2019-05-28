Большая реформа: теплосети обновят по методу "альтернативной котельной"
Систему снабжения теплом городов и поселков России обновят. О том, что реформа назрела, говорят давно. Сети изношены, но нет законов, которые позволят привлекать инвестиции частного бизнеса. Первые шаги обсудили на заседании Госсовета по энергетике в Москве.
Вместо двух заявленных почти четыре часа рабочая группа Госсовета по энергетике обсуждает переход регионов на метод "альтернативной котельной". Тема настолько же сложная, насколько и важная. По сути новая модель рынка тепловой энергии — единственная альтернатива.
"Мне кажется у нас особой альтернативы нет по привлечению инвестиций, поскольку этот закон и эти изменения в законодательстве были детально проработаны в течении 4-5 лет, мы все с вами обсуждали это очень подробно, закон, который позволяет создать инструменты для того, чтобы реформировать отрасль, привлечь инвесторов, создать ответственных инвесторов в отрасли, которые бы отвечали за теплоснабжение и за привлечение инвестиций регионам, и за повышение эффективности, снижение потерь, за те показатели, которые ставятся при принятии решения при переходе на эту систему взаимоотношений", — сказал министр энергетики Александр Новак.
Переход на новую систему добровольный, и это положение закона. Задача на день сегодняшний – привлечь к ней максимальное количество регионов, провести подробный анализ того, как работает законодательство, и получить обратную связь от субъектов, уже имеющих статус ценовой зоны теплоснабжения, и тех, кто лишь думает о переходе на новый порядок.
Пионерами тут стали поселок Линево в Новосибирской области и город Рубцовск в Алтайском крае, чьи теплосети находились в критически аварийном состоянии. Уже год они функционируют по модели "альтернативной котельной". Первыми результатами довольны и руководство региона, и его жители.
"Снижение аварийности, фактически ее ликвидация, бесперебойная подача тепла необходимой температуры, — рассказывает губернатор Алтайского Края Виктор Томенко. — Конечно, это было воспринято с воодушевлением всеми жителями Рубцовска. Вот, пожалуй, основные результаты. Это надежность, качество и понятный, прогнозируемый и очень плавный механизм тарифообразования".
Модель, прописанная в законе 2017 года, дает с одной стороны, возможность бизнесу, обеспечивающему теплоснабжение, устанавливать фиксированный тариф на 10 лет, который к тому же будет индексироваться с учетом роста потребительских цен. С другой – позволит привлекать инвестиции на модернизацию уже сейчас.
Инструмент похож на ипотеку, где миллиарды, необходимые на ремонт изношенных теплосетей, выделяются бизнесом сразу, а оплату они получают в рассрочку постепенно. Старая схема просто не позволяла привлекать вложения в нужном объеме.
"Замена сетей проходит в объеме один процент в год. Это значит, что мы за 100 лет поменяем наши сети, а они рассчитаны на 25 лет, — говорит губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. — Ситуация очень серьезная и она требует решения. Мы сейчас будем разрабатывать этот вариант и тоже несомненно будем участвовать в этой программе. Я в этом заинтересован. Мы разработаем эту программу и донесем ее до всех. Мы подберем у себя на территории какое-то муниципальное образование или какой-то населенный пункт, в котором мы будем делать эксперимент с "альтернативной котельной".
Некоторые населенные пункты Кузбасса также в ближайшее время присоединятся к новой модели. Первой столицей субъекта, заявившей о переходе на метод долгосрочных тарифов, стал Барнаул. Документы уже рассматриваются в Минэнерго. Как и в Рубцовске, за теплоснабжение по новой схеме отвечает "Сибирская генерирующая компания". Их инвестиции в рамках новой модели уже составляют 8 миллиардов рублей.
"Есть уже одно подписанное 15-летнее концессионное соглашение, где больше чем 1,5 миллиарда рублей плюс те самые 6 миллиардов рублей за 10 лет. Но львиная доля этого (три четверти за пять лет) – это как раз теплосети города Барнаула. Итого получается почти 8 миллиардов рублей. Это от пяти до десяти раз больше получается инвестировать с помощью этого инструмента", — поясняет генеральный директор ООО "Сибирская генерирующая компания" Степан Солженицын.
К 2020 году будет проведен полный анализ результатов внедрения модели в муниципальных образованиях. В том числе это даст возможность усовершенствовать нормативно-правовую базу, если это будет необходимо, чтобы привлечь большее количество регионов к переходу. Ведь закон, как подчеркивает министр энергетики, — не догма, и корректировка моментов, тормозящих принятие решение просто необходима.
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