Бойня в Кавасаки: мужчина кричал "Я убью вас!" и резал первоклассниц

Жертвами нападения мужчины с ножами в японском городе Кавасаки стали два человека — один ребенок и сопровождавший группу школьниц мужчина. Ранения получили еще 16 человек, большинство пострадавших — это ученицы первого класса. 40-летняя женщина и еще три 6-летних девочки сейчас находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь.

Группа учеников из частной школы Caritas ожидала школьный автобус на остановке в небольшом парке, когда на них напал 50-летний преступник с двумя ножами. По словам очевидцев, во время атаки мужчина постоянно кричал "Я убью вас!" А после покончил с собой, сообщили ТАСС в полиции города. Мотивы нападавшего сейчас выясняются.

После инцидента премьер-министр Японии Синдзо Абэ распорядился усилить охрану школ и маршрутов, по которым ученики добираются до образовательных учреждений.

"Этот инцидент вызывает у нас боль и гнев. Мы молимся за души погибших и желаем пострадавшим скорейшего выздоровления", — заявил он.

Свои соболезнования пострадавшим выразил и президент США Дональд Трамп, который сейчас находится в Японии с государственным визитом. "Американский народ скорбит вместе с японским народом", — отметил он.