Момент падения башенного крана в Перми сняли на видео

Три деревянных дома оказались повреждены в результате падения башенного крана в Перми, пострадали два человека. Момент падения многотонной конструкции попал в объектив камеры регистратора.

ЧП произошло во второй половине дня 27 мая на улице Решетникова, а его причиной называют мощные порывы ветра, чья скорость достигала 15-20 метров в секунду. Несмотря на штормовое предупреждение, крановщица оставалась на рабочем месте — именно она и попала в больницу с переломом голени и сочетанной травмой. Еще один мужчина отделался ушибами.

На кадрах видно, что кран завалился во время поворота стрелы, при падении он развалился на три части и повредил три дома, в которых в тот момент никого не было. Стрела упала на спортивную площадку, но и она по счастью пустовала.

Оставшихся без крова людей разместили в санатории, застройщик пообещал выплатить им компенсации. Расследованием инцидента занимается СКР.