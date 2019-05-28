Военные оркестры из пяти стран приехали в Хабаровск на фестиваль "Амурские волны". Он проходит в дальневосточной столице в восьмой раз, сообщает ГТРК "Дальневосточная".

Одиннадцать военных коллективов привезли музыку самых разных направлений. Будут исполнены и эстрадные мелодии, и джаз, и, конечно, классика. В этот раз появится много нового, обещает начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных сил РФ, главный военный дирижер Тимофей Маякин. Гости фестиваля смогут даже спеть вместе с оркестрами.

Среди участников-новичков — ансамбль духовой музыки из Чехии. Также впервые с концертом на фестивале выступит военный оркестр штаба Уральского округа войск Нацгвардии.

Музыка будет звучать на разных открытых площадках города. В завершении фестиваля оркестры пройдут парадом через центр Хабаровска и устроят концерт на Комсомольской площади города.