В Приморье перевернулся автобус с китайскими туристами. Двое погибли

В Уссурийске произошло серьезное ДТП с участием туристического автобуса. По предварительным данным, в результате аварии два человека погибли, несколько пострадали, сообщает телеканал "Россия 24".

Всего в салоне находилось порядка 50 человек, в том числе граждане Китая. ЧП случилось в черте города. Как сообщают очевидцы, автобус рухнул вниз с дамбы. На место аварии направлено пять карет скорой помощи.

Как сообщает сайт "Новости Владивостока", туристы прибыли в Приморье в рамках межправительственного соглашения между РФ и КНР об обмене туристскими группами. Один из погибших — водитель.

В соцсетях местные жители пишут, что на этом участке дороги подобные аварии происходят довольно часто из-за отсутствия ограждений.