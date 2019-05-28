28 мая 201909:46
Мини-футбол. Клуб КПРФ вышел вперед в финальной серии с "Тюменью"
В подмосковном Климовске на стадионе "Юность" состоялся первый матч финала чемпионата России по мини-футболу между клубом КПРФ и "Тюменью". "Коммунисты" добились победы в дополнительное время со счетом 6:5. Автором победного гола стал Артем Ниязов.
Покер в составе победителей оформил Алвес Нобре. Еще один мяч оказался на счету Андрея Понкратова. У проигравших три гола забил Артем Антошкин. Также за "Тюмень" отличились Иван Милованов и Младен Коцич. Вторая игра финальной серии до трех побед пройдет 28 мая.
В серии за третье место была также проведена первая встреча. Клуб "Динамо-Самара" на своей площадке обыграл "Новую генерацию" из Сыктывкара со счетом 6:2.
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