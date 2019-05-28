Форвард ЦСКА Чалов признан лучшим игроком последнего тура РПЛ

Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов стал лучшим игроком 30-го тура чемпионата России по футболу. В заключительной встрече сезона-2018/19 армейский футболист оформил дубль, дважды поразив ворота "Крыльев Советов".

За 21-летнего форварда ЦСКА проголосовало 53,71% зрителей (27540 голосов), сообщает пресс-служба РПЛ. Напомним, что Чалов по итогам прошедшего чемпионата стал лучшим бомбардиром первенства, забив 15 мячей.

Второе место в голосовании за звание лучшего футболиста тура занял форвард санкт-петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси (36,66%). Третьим оказался португальский полузащитник столичного "Локомотива" Мануэл Фернандеш (2,8%).