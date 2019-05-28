В Томске всех выпускников впервые соберут на общегородской бал. Об этом сообщил заместитель мэра по социальной политике Константин Чубенко. Точная дата мероприятия пока не известна. Скорее всего, праздник состоится ближе к концу июня. Специально будет выбран день, отличный от выпускных балов в городских школах. Об этом сообщает ГТРК "Томск".

Местом встречи всех попрощавшихся со школой станет Новособорная площадь города. В программе торжеств — большая развлекательная программа, музыкальные номера. Выступить перед своими одноклассниками смогут и сами выпускники.

Праздник начнется днем и будет продолжаться до позднего вечера. В этом году городские школы закончат почти три тысячи учеников, информирует мэрия.