Сербская армия приведена в боеготовность из-за волнений на севере Косова

Президент Сербии Александр Вучич отдал приказ о приведении в боеготовность подразделений Вооруженных сил страны из-за волнений на севере автономного сербского края Косово и Метохия.

Возмущение косовских сербов вызвало вторжение спецназа полиции непризнанной республики на территорию с преобладающим сербским населением. Жители Косовска-Митровицы вышли на улицы и начали строить баррикады, слышна стрельба, передает ТАСС.

В северном районе Косова проживают преимущественно сербы, тогда как в остальной части абсолютное большинство (более 90 %) составляют албанцы. Сербские власти считают, что автономный край Косово и Метохия является частью страны, хотя и находится под протекторатом ООН. Однако в частично признанной Республике Косово считают северные районы своей территорией. Фактически же Северное Косово управляется международным сообществом на основании резолюции Совета Безопасности ООН. Россия независимость Республики Косово не признает.