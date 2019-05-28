Олимпийский чемпион Марчюленис отказался от мандата Европарламента

Экс-баскетболист сборной СССР Шарунас Марчюленис, ранее баллотировавшийся от Литвы в Европарламент и прошедший в его состав, решил отказаться от мандата. По словам олимпийского чемпиона-1988, у него на данный момент мало политического опыта.

"Итоги выборов в Европарламент ставят на повестку дня вопросы сохранения единства ЕС. Для этого нужны опытные политики, поэтому я решил сконцентрировать усилия на начатых в Литве проектах привлечения к спорту молодежи, а также решения проблем спортсменов, завершивших карьеру", – цитирует Марчюлениса ТАСС.

Напомним, что ранее от Литвы в Европарламент избрались 11 человек. Марчюленис набрал 32591 голос и стал депутатом законодательного органа Старого Света. После его отказа место экс-баскетболиста сборной СССР займет член Сейма Литвы Стасис Якелюнас.