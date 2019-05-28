ДТП в Приморье: водителю стало плохо за рулем

Водителю, который вез китайских туристов, стало плохо за рулем. Такова одна из версий ДТП в Приморье.

Авария произошла около 09:00 по московскому времени на 665-м километре автодороги Хабаровск — Владивосток. Водитель автобуса KIA, в котором находились 43 гражданина Китая, съехал с дороги и перевернулся. Два человека погибли, еще 19 человек получили травмы. Шестеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Водитель остался жив. Как сообщили ТАСС в туристической компании "Диалог народов", водитель — россиянин, у него большой стаж работы, он прошел перед рейсом все необходимые проверки. В турфирме рассказали, что, по предварительной информации, ему стало плохо во время движения по трассе.

Как сообщает РИА Новости, в связи с аварией автобуса Ространснадзор проведет проверку предприятия-перевозчика — "Автоколонну 1887" г. Владивостока". В настоящее время установлено, что лицензия у перевозчика есть. На месте ДТП работают сотрудники Ространснадзора.