В Москву придет 30-градусная жара

На этой неделе в Москве ожидается жаркая погода.

Как сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Александр Синенков, сегодня в столице воздух прогреется до 26-28 градусов, а по области даже до 29 градусов. Такая температура может стать рекордной с начала года.

Дождь ожидается только в Подмосковье, а в Москве будет облачно, ветер южный, со скоростью от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление немного превысит норму и достигнет 745 миллиметров ртутного столба.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что жара продержится до конца рабочей недели, а вот на выходных жителей Москвы и области ждет похолодание: если в будние дни температура продержится на отметке 28-30 градусов, то к выходным опустится примерно на 5 градусов ночью и 6-7 градусов днем.