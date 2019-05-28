"Статья шизофреническая": главред "Родины" рассказал о нападении 72-летнего автора

Напавший на главного редактора и сотрудников ставропольской коммунистической газеты "Родина" 72-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела, ему инкриминируют покушение на убийство двух и более лиц. Константину Сидневу грозит до 15 лет лишения свободы, но наказания он может избежать, если врачи признают его невменяемым, — автор статьи, из-за которой и произошел конфликт, давно состоит на учете у психиатра. Пострадавший главный редактор издания Николай Бондаренко рассказал о произошедшем в редакции.

Тетрадь с рукописным текстом о Сталине страдающий расстройством психики Сиднев принес еще в начале мая, но к вердикту "отказано в публикации" он оказался не готов.

"Статья шизофреническая. Если вы читали "Записки сумасшедшего" Гоголя, он там пишет: "У каждого петуха есть своя Испания, она находится под левым крылом". Вот в таком вот духе написана статья. В ней он пишет, что ему все завидуют, потому что он гений. Он начитанный, но эклектически начитанный, знания у него не систематизированы", — поведал Бондаренко.

Утром 27 мая пожилой автор пришел в редакцию, чтобы поговорить с главным редактором о причинах отказа. Услышав, что текст надо полностью переработать и привести его в соответствие со стандартами, Сиднев вскочил со стула, выхватил охотничий нож и со словами "Ах ты гад!" попытался зарезать Бондаренко. Тот рукой отвел удар, который неминуемо стоил бы ему жизни, после чего оттолкнул нападавшего, а сам позвал на помощь коллег. Последние и скрутили оскорбленного пенсионера, получив незначительные порезы.

Главреда госпитализировали — нож попал ему в шею чуть ниже левого уха, его жизни ничего не угрожает.

Следователи настаивают на заключении под стражу 72-летнего автора заметки о Сталине, которому может грозить до 15 лет в колонии. Впрочем, велика вероятность, что его отправят на принудительное лечение, поскольку он давно состоит на учете у психиатра.